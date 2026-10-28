Hoy a la mañana, en los tribunales penales del barrio Roca, comenzó el juicio por jurados en relación al homicidio de Jorge David Nieves, acontecido en el barrio Quirno Costa el pasado 27 de febrero de 2025, que tiene como único imputado a Mauro Pavei. En la fecha se escucharon las instrucciones iniciales al jurado, los alegatos iniciales de las partes y se comenzó con la recepción de la declaración de los primeros testigos. Mañana jueves continúa el debate público.

En su alegato inicial el fiscal Cárcamo afirmó que a lo largo del debate probará tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza del acusado Pavei. Así acreditará que el pasado 27 de febrero de 2025, cuando siendo aproximadamente las 16.00 hs. el imputado Mauro Fabián Pavei, llegó caminando hasta la escalera ubicada en calle Dabrowsky, casi intersección con pasaje Moure, del barrio Quirno Costa de nuestra ciudad. Allí se encontró con Jorge David Nieves y otra persona, extrajo un arma de fuego, le apuntó a Nieves y con claras intenciones de acabar con su vida le dijo “quédate quieto”, efectuándole tres disparos, uno de los cuales les impactó en su mano izquierda y otro en el rostro. Luego le efectuó un tercer disparo en el cráneo que le provocó la muerte en forma instantánea, dándose inmediatamente a la fuga del lugar en dirección a su vivienda. Por ello Pavei debe será declarado culpable, ya que la fiscalía va a demostrar, más allá de toda duda razonable, que fue el autor del homicidio de Jorge David Nieves.

En contraposición el defensor en su alegato de inicio solicitó a los miembros del jurado que “deben analizar la prueba sobre la base del sentido común y con sana crítica. Se deben preguntar ¿por qué sucedió este hecho que termina con la muerte de Nieves?”. Pidiéndole a los miembros del jurado que “no se queden con esa foto” que les muestra el fiscal, sino que analicen “lo que ocurrió con anterioridad” que va a ser comentado por el acusado. Solicitando que “el veredicto sea el más justo para el caso”.

Por su parte el imputado Pavei accedió voluntariamente a declarar mencionando altercados anteriores con Nieves y su familia. “Que fue a hacer la denuncia a la Comisaría 4ta. y no se la tomaron”. Luego le incendiaron su vivienda y aportó pruebas de cámaras, pero se borraron. Entre otras expresiones.

El debate se realiza ante un jurado popular de 16 miembros, 12 titulares y 4 suplentes; actuó como juez técnico Mariano Nicosia; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general acompañado por Diana Guzmán, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Pavei fue ejercida por Gustavo Oyarzun y Alejandro Varas, defensores públicos.