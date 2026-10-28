El periodista Andrés Campos, del medio Noticias de Esquel, logró entrevistar en exclusiva a Miguel Edgardo Battista, bioquímico de 71 años que se encuentra detenido en Esquel en el marco de un proceso judicial.

Durante el encuentro, Campos se acercó a Battista para conocer su versión de la situación y consultarlo sobre su eventual posibilidad de recuperar la libertad. El diálogo fue breve, pero permitió conocer parte de la mirada del hombre sobre el proceso que atraviesa.

“Es una gran persecución”

Consultado por su situación judicial y la posibilidad de quedar en libertad, Battista calificó el proceso que enfrenta como “una gran persecución”.

El bioquímico también hizo referencia a su experiencia durante el período de reclusión y sostuvo que recibió muestras de afecto que, según expresó, no habría encontrado en su propio entorno cotidiano.

“Recibí más afecto en la prisión que de mis vecinos”, manifestó durante la entrevista.

Sus declaraciones forman parte de su versión personal sobre el proceso judicial y no implican, por sí mismas, una resolución sobre las acusaciones o circunstancias que son materia de investigación.

En otro momento del intercambio se produjo una particular confusión Battista intentó establecer un vínculo con un reportaje realizado anteriormente en Trevelin, relacionado con las propiedades y características especiales del azafrán producido en la zona.

El bioquímico recordó una entrevista y una sesión de fotografías realizadas en aquella oportunidad. Sin embargo, Campos aclaró que él no había participado de ese reportaje ni había fotografiado ese momento.

Ante la aclaración, Battista reconoció que la persona entrevistada en Trevelin tenía un aspecto físico similar, lo que había generado la confusión inicial.

El breve testimonio de Battista permitió conocer directamente su posición frente al proceso que atraviesa y su percepción sobre el período que permaneció privado de su libertad.

Al finalizar el intercambio, el hombre agradeció a quienes se encontraban presentes y se retiró del lugar.