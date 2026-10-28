Una violenta balacera se registró durante la noche del martes 27 de octubre en el barrio Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, donde una efectiva policial fue atacada a tiros mientras cumplía funciones en un puesto de retención. El episodio provocó un importante despliegue de seguridad y derivó en un allanamiento durante la madrugada del miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:34, en la intersección de las calles Sarmiento y Florida, cuando la cabo Samantha Paredes, perteneciente a la Comisaría Seccional Segunda, se encontraba realizando tareas de cobertura en el retén policial.

De acuerdo con la información policial suministrada, todo comenzó cuando dos personas que circulaban en una motocicleta fueron blanco de múltiples disparos efectuados por terceros desde la zona alta de los pasajes cercanos a la calle Huergo.

Dispararon contra una policía desde unos diez metros

Según el reporte, tras recibir los primeros disparos, los ocupantes de la motocicleta se dirigieron hacia el puesto donde se encontraba la efectiva policial.

En ese momento, uno de los sujetos habría efectuado disparos directamente contra la cabo Paredes, desde una distancia aproximada de diez metros.

La agente reaccionó rápidamente y consiguió ponerse a resguardo, por lo que no sufrió lesiones.

La gravedad del episodio motivó un pedido inmediato de refuerzos a través del equipo de comunicaciones policial.

Luego de la agresión, uno de los involucrados habría ingresado al establecimiento comercial denominado Almacén Josefina, ubicado sobre la calle Florida.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar junto con personal de distintas unidades especiales.

El operativo incluyó la participación de la Sección Canes, Infantería y personal de apoyo operativo, que trabajaron en el resguardo del sector mientras se coordinaban las diligencias judiciales.

La situación fue comunicada a la funcionaria de Fiscalía Cinthia Iglesias, quien dio intervención al fiscal de turno, Dr. Cabral.

Personal de la División Policial de Investigaciones y de Policía Científica intervino para realizar la inspección ocular y el relevamiento de la escena.

Durante las tareas periciales, se encontraron y secuestraron 17 vainas servidas, distribuidas en 12 vainas calibre .40, identificadas con la marca CBC y 5 vainas calibre 9 milímetros, identificadas con la marca SP.

El hallazgo de municiones de dos calibres constituye uno de los elementos que serán analizados para reconstruir la secuencia de disparos y establecer las responsabilidades de los participantes.

A raíz de la gravedad del ataque, se solicitaron medidas judiciales urgentes para avanzar con la investigación.

Alrededor de las 3:30 de la madrugada del miércoles 28 de octubre, efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) realizaron un allanamiento en el inmueble ubicado en Florida 976, vinculado al comercio mencionado en el procedimiento.

Durante la diligencia se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, aunque el informe no especifica cuáles fueron.

De acuerdo con la información policial, se había solicitado la detención de dos personas identificadas en relación con el episodio.

Sin embargo, la Justicia no dispuso las detenciones solicitadas, por lo que el procedimiento concluyó sin personas detenidas.

El informe no precisa los fundamentos de esa decisión judicial.

La investigación continúa para determinar cómo se originó el enfrentamiento, identificar a quienes realizaron los disparos y establecer las circunstancias del ataque contra la efectiva policial.

La cabo Samantha Paredes resultó ilesa, pese a que, según el reporte, los disparos fueron efectuados directamente hacia su posición.