Un hombre de 38 años fue detenido este miércoles por la mañana luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer una hidrolavadora de una vivienda ubicada sobre calle Crónica, en Comodoro Rivadavia.

La intervención policial se produjo alrededor de las 6:07, después de que el Centro de Monitoreo alertara sobre una persona retenida en el patio de un domicilio por parte del propietario del inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera se entrevistaron con el denunciante, quien relató que al abrir el portón de su vivienda, que se encontraba sin cerradura, observó a un sujeto intentando llevarse una hidrolavadora.

Ante la situación, el propietario logró reducir y retener al presunto ladrón hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.

El detenido fue identificado como W. B. F. (por sus Siglas) de 38 años, y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.