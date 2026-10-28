Una intensa investigación se encuentra en marcha luego de un episodio de violencia armado ocurrido durante la noche del martes en el barrio Jorge Newbery. El hecho se registró cerca de las 22:34 en la intersección de las calles Sarmiento y Florida, donde se produjo una balacera que movilizó a distintas áreas de la fuerza policial.

De acuerdo con las actuaciones, dos personas que circulaban en motocicleta habrían quedado involucradas en un intercambio de disparos originado desde un sector elevado cercano a la calle Huergo. En medio de la situación, los motociclistas se dirigieron hacia un Puesto de Retención Policial ubicado en la zona.

Según el reporte policial, una cabo que se encontraba de guardia fue amenazada por los ocupantes del vehículo y debió resguardarse tras producirse disparos en las inmediaciones. La rápida reacción de la agente evitó que resultara herida.

Tras el incidente, uno de los sospechosos ingresó a un comercio de la calle Florida, lo que motivó un amplio despliegue de efectivos de distintas divisiones policiales para asegurar el área y preservar posibles pruebas.

Durante las pericias realizadas en el lugar, personal especializado secuestró 17 vainas servidas de distintos calibres, elemento considerado clave para reconstruir la mecánica de los hechos. La investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que dispuso diversas medidas para avanzar en la causa.

Horas más tarde, un operativo encabezado por el Grupo Especial de Operaciones Policiales permitió concretar un allanamiento en una vivienda y local comercial vinculados a la investigación. Si bien se secuestraron elementos de interés, hasta el momento no se ordenaron detenciones y las actuaciones continúan para determinar responsabilidades.