El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Ecuador luego de completar un vuelo privado que despegó desde la provincia de Misiones, en Argentina.

De acuerdo con la información difundida, la aeronave aterrizó a las 3:46 de la madrugada en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Bolsonaro viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijas.

El vuelo había partido a las 00:21 desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, uno de los principales puntos de conexión del noreste argentino.

La aeronave utilizada para el traslado fue un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las actividades que desarrollará el legislador brasileño en territorio ecuatoriano ni sobre la duración de su estadía.