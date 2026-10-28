El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Ecuador luego de completar un vuelo privado que despegó desde la provincia de Misiones, en Argentina.
De acuerdo con la información difundida, la aeronave aterrizó a las 3:46 de la madrugada en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Bolsonaro viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijas.
El vuelo había partido a las 00:21 desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, uno de los principales puntos de conexión del noreste argentino.
La aeronave utilizada para el traslado fue un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly.
Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las actividades que desarrollará el legislador brasileño en territorio ecuatoriano ni sobre la duración de su estadía.
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