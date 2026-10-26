El intendente participó del acto por la finalización de las obras de Repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una infraestructura clave para fortalecer el abastecimiento de gas en las localidades cordilleranas y ampliar la capacidad de transporte del sistema.

La ceremonia se llevó adelante este lunes, en la Planta Compresora Holdich, y contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; y el titular de Camuzzi, Alejandro Macfarlane. En la actividad también estuvo presente la secretaria de Gobierno municipal, Jordana Mrla, intendentes de la región, legisladores provinciales, concejales y referentes sindicales.

La obra, que había permanecido paralizada, fue reactivada a partir del trabajo conjunto entre Camuzzi y los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquén. El proyecto contempló la construcción de las plantas compresoras Holdich y Alto Río Senguer, la ampliación de la planta Gobernador Costa y la conexión del sistema con el Gasoducto General San Martín, que permitirá inyectar gas proveniente de Vaca Muerta. La infraestructura supera los 1.700 kilómetros de cañerías y demandó una inversión de $61.830 millones.

Al respecto, Macharashvili valoró la concreción de una obra largamente esperada al sostener que el trabajo articulado permitió «poner en marcha esta planta compresora que fortalecerá la provisión de gas a todas las localidades cordilleranas llegando hasta Bariloche».

Asimismo, el intendente remarcó la necesidad de continuar los planteos vinculados a las tarifas de transporte de gas para la Cuenca del Golfo San Jorge y destacó las posibilidades que abre el financiamiento de nuevas conexiones domiciliarias. «Comodoro tiene mucha red instalada, pero nos falta darle la posibilidad a los vecinos de que se puedan conectar. Con este financiamiento, conjuntamente con Camuzzi, lo vamos a poder lograr», expuso.