El diputado nacional por Chubut, José Glinski, desarrolló una agenda de trabajo en Trelew, donde visitó escuelas, conversó con productores locales y se reunió con representantes de una institución dedicada a las personas con discapacidad. Durante las recorridas, conoció proyectos educativos y productivos y escuchó las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la comunidad.

La recorrida puso en contacto distintas realidades de Trelew: jóvenes y adultos que volvieron a estudiar, estudiantes que desarrollan proyectos tecnológicos, productores preocupados por la caída de las ventas e instituciones que enfrentan dificultades para sostener su trabajo con personas con discapacidad.

A partir de estos encuentros, Glinski puso el foco en la necesidad de acompañar a quienes estudian, producen y trabajan en Chubut, y de llevar sus preocupaciones a la discusión de las políticas públicas nacionales.

La agenda comenzó el viernes en Comodoro Rivadavia, donde participó del encuentro de rectores de universidades públicas patagónicas y legisladores nacionales, y continuó en Trelew con actividades vinculadas a la educación, la producción y la discapacidad.

Preocupación por los precios y la caída del consumo

En el Mercado Concentrador del Chubut, Glinski recorrió los puestos y conversó con productores y comerciantes sobre las dificultades que enfrentan para sostener su actividad.

Durante la visita se abordaron el aumento de los costos, la caída del consumo y de las ventas, así como los problemas vinculados al acceso al agua que afectan a la producción del Valle Inferior del Río Chubut.

El diputado también mantuvo encuentros con pequeños productores para conocer sus condiciones de trabajo y las dificultades de comercialización.

La recorrida permitió poner en primer plano la situación de quienes producen alimentos y generan actividad económica en la región, en un contexto de dificultades para sostener las ventas y los ingresos.

Discapacidad: las dificultades que atraviesan las familias



Glinski visitó el Centro de Día NICADPI, donde conversó con sus responsables sobre las necesidades de la institución y las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sector.

Durante el encuentro se abordaron las condiciones de funcionamiento de estos espacios, la situación de las prestaciones y la importancia del financiamiento en el presupuesto 2027.