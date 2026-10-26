El expresidente argentino saludó al pueblo brasileño y destacó la importancia del resultado para el país vecino y la región.

El expresidente Mauricio Macri se sumó este lunes a las repercusiones por el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y publicó un mensaje de felicitación dirigido al mandatario brasileño.

A través de su cuenta oficial en X, Macri escribió:

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”.

El mensaje fue publicado este 26 de octubre de 2026 y se suma a las distintas reacciones políticas que generó el resultado electoral brasileño.

La referencia de Macri al crecimiento y la prosperidad también pone el foco en el impacto que puede tener el nuevo escenario político de Brasil sobre el conjunto de la región, especialmente por el peso del país en América Latina.