Con una enorme convocatoria, el peronismo concentró en Chubut a referentes de distintas provincias que participaron de una jornada de debate con eje en el trabajo, la producción y el federalismo. El gran anfitrión fue Juan Pablo Luque, quien cerró el acto con un mensaje crítico hacia Milei, la situación de Chubut hoy y el propio espacio peronista.

El peronismo federal realizó este 23 de octubre su 3er encuentro bajo la consigna “Primero las ideas” en el salón del CEC en el Parque Saavedra de Comodoro Rivadavia. Tras los debates en Parque Norte y Entre Ríos, el epicentro fue convocado desde una impronta de la Patagonia Sur, con el diputado nacional por Chubut Juan Pablo Luque, y los intendentes Pablo Grasso -Río Gallegos- y Martín Pérez -Río Grandes- como anfitriones.

Por supuesto, no faltaron pilares de este sector peronista como los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Kelly Olmos, así como también el intendente de Pilar, Federico Achával. Hubo dirigentes y militantes de toda la Patagonia, entre ellos el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, de Gualjaina, Marcelo Limarieri y de Telsen, Pablo Castro, además de un gran cantidad de sindicatos.

Con el objetivo de abrir un proceso de debate interno y avanzar en la construcción de una alternativa nacional “con protagonismo de las provincias” al Gobierno de Javier Milei, el encuentro llamado “El peronismo debate para ser alternativa nacional”, reunió a cerca de mil participantes que apuestan a la idea de alejar la discusión de las candidaturas y plantear las problemáticas reales del interior del país para que la gente vea en el peronismo la única alternativa para 2027.

*“Hay historias que no estamos escuchando y reflejan la realidad de la Argentina de Milei”*

Juan Pablo Luque cerró la serie de discursos que incluyeron previamente al intendente de Comodoro Othar Macharashvili, el presidente de la CGT Chubut Gustavo Fita, el referente de la CGT Nacional Cristian Gerónimo, el senador nacional Carlos Linares, el intendente de Río Grande Martín Pérez, el diputado nacional Guillermo Michel, el intendente de Pilar Federico Achával y el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, en ese orden.

Luque comenzó sus palabras contando un relato cotidiano: “Hace pocos días, en una de las recorridas habituales por los barrios de Comodoro un compañero me conto que se levanta todos los días a las 5 para vender tortas fritas en un semáforo… que después patea la ciudad buscando trabajo. Y que a la noche se queda dando hasta que mi hijo se duerme para no enfrentarse al miedo y a la verguenza de volver a su casa y mirarlo a la cara sin saber si la semana que viene va a tener para darle de comer”.

“Hasta hace muy poco -continuó- el compañero era trabajador petrolero y perdió su trabajo cuando YPF se fue de la provincia. Historias como estas se multiplican por miles en nuestra provincia y por millones en el país. Estas son las historias que no estamos escuchando. Este es el presente de los chubutenses. Esta es la actualidad de la Argentina de Milei”.

El diputado nacional reflejó que “hoy, en nuestra provincia, más de 150 mil compatriotas viven bajo la línea de pobreza. Desde noviembre de 2023 perdimos cerca de 14 mil puestos de trabajo, 700 empresas, y en nuestras ciudades el desempleo ya alcanza el 10%”.

“La situación a la que nos enfrentamos hoy es crítica”, sostuvo mirando a la militancia. El modelo de Milei está destruyendo el trabajo, nuestras ciudades y a las familias argentinas. Hoy nos enfrentamos a un presidente al que no le tiembla el pulso para meterse con las personas con discapacidad, para reprimir jubilados y para dejar a miles de argentinos a la deriva”.

Y luego lanzó una autocrítica hacia el espacio: “el peronismo deja de funcionar cuando nos encerramos en la discusión interna por los nombres y lugares mientras afuera nos piden a gritos que los escuchemos. Deja de funcionar cuando no estamos en la calle viendo de primera mano lo que está pasando, cuando seguimos recorriendo tercamente caminos que ya no sirven y cuando nuestros debates tienen cada vez menos que ver con los problemas reales de la gente que decimos representar”.

“Para que vuelva a funcionar tenemos que recuperar tres cosas que nunca deberíamos haber perdido: unidad, escucha y proyecto”, sintetizó.

Aclaró que “escuchar tampoco alcanza si después no sabemos qué hacer con lo que escuchamos. Necesitamos un proyecto. Un proyecto que nazca de los problemas reales de nuestra gente y que vuelva a responder cómo hacemos para generar producción y trabajo y cómo hacemos para devolver dignidad, independencia y oportunidades.

Por último, cerró con un mensaje netamente provincial: “Si queremos transformar Chubut volvamos a las bases, ah la calle. Unidos para escuchar y construir un proyecto que convierta la enorme riqueza que nos rodea en progreso real y duradero para nuestra gente. Un Chubut fuerte, capaz de ponerse de pie y dejar de estar arrodillado ante otros como está hoy”, sentenció.

*Peronismo Federal*

El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili celebró el encuentro que juntó a cientos de militantes y advirtió la importancia de hacer el esfuerzo por unirse y construir una propuesta nacional, provincial y local porque la sociedad lo está pidiendo”.

Acto seguido, el presidente del PJ Chubut, Gustavo Fita, llamó a la unidad, a caminar las calles y hablar con los vecinos para brindarles nuevamente un futuro esperanzador a la ciudad, la provincia y al país.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez destacó el encuentri «primero porque está pensado desde la Patagonia». Y destacó el rol de la región «como como el centro geográfico de la patria pero también como la usina de pensamiento de un peronismo que tiene que renovarse, que tiene que ser federal, que tiene que priorizar al empleo, al desarrollo y a la industria como la base de el crecimiento de la Argentina».

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, convocó a volver «a recuperar la Argentina. A la Patagonia se le tiene que empezar a devolver todo lo que le sacó la dignidad, la educación, la seguridad, el laburo, la guita pero mucho más importante, el futuro de las juentúd que se rompe el culo estudiando. Tenemos que estar orgullosos de pertenecer a este movimiento».

Federico Achabal, intendente de Pilar dijo: «Escuchaba a un compañero recién preguntar cómo construimos en triunfo en el 2027. Se construye escuchándolo a Joaquín con su 17 años que tiene en claro cuáles son los problemas que tienen los jóvenes hoy, y se se construye escuchando la experiencia de Kelly Olmos que nos puede mostrar que cuando hay compañeros y compañeras en los lugares de decisión siempre se pone como prioridad el trabajo argentino y más importante que eso los derechos de los trabajadores en Argentina».

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel por su parte señaló que «El gobierno nacional tiene una única variable económica real positiva para mostrar, que es el superávit en balanza energética, gracias a dos políticas públicas llevadas adelante por gobiernos peronistas: la recuperación de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, que se finalizó en el gobierno anterior».

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires expresó: «Vengo como bonaerense pero con un sentimento profundamente federal agradecer a lo que siempre fue la usina de la energía para el proyecto de desarrollar la Argentina bajo la consigna de la industria nacional. Sin energía no hay desarrollo posible y el pueblo de la provincia le agradece a Comodoro Rivadavia encender la ornalla y tener gas por Juan Domingo Perón y por esta localidad por YPF por un diseño de Argentina que late en nuestros corazones compañeros y compañeras».