La secretaria de Gobierno se reunió con el presidente del bloque, Marcos Panquilto, para fortalecer la articulación política e informativa y dar continuidad a los proyectos de ordenanza en trámite.

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, mantuvo una reunión con el presidente del bloque oficialista, Marcos Panquilto, con el objetivo de evaluar de manera directa los consensos respecto a los proyectos de ordenanza en trámite y optimizar los mecanismos de articulación política e informativa entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

“Nos sentamos a dialogar. Lo importante siempre son los comodorenses, estamos trabajando para los vecinos y para mejorar lo que haga falta”, expresó la funcionaria.

Mrla explicó que las conferencias de prensa son una herramienta incorporada recientemente por la gestión municipal para fortalecer el contacto con la comunidad. En ese marco, destacó: “lo valioso es la predisposición al diálogo”.

“Asumimos los errores propios de la comunicación y vamos a seguir trabajando para profundizar y mejorar el vínculo con el Concejo Deliberante”, sostuvo Mrla.

Respecto de las iniciativas vinculadas al Camino Petrolero y al Transporte, indicó que las propuestas “continúan su curso institucional en el ámbito legislativo. En líneas generales, las iniciativas están en condiciones de ser tratadas. Aquellas cuestiones en las que haga falta profundizar se conversarán, se tratarán en comisión y se continuará trabajando”.

Asimismo, la secretaria de Gobierno remarcó la autonomía del Poder Legislativo local para fijar su propia agenda de debate y ratificó el compromiso de profundizar los canales formales con la bancada oficialista a partir de las próximas jornadas.