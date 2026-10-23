Una investigación desarrollada durante un año por la Policía del Chubut, en coordinación con la Unidad Fiscal Federal de Delitos Complejos y con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada al traslado de cocaína desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia, mediante vehículos acondicionados con compartimientos ocultos y una estructura logística que incluía conexiones en distintas provincias.

El denominado operativo «Ruta Austral», concretado este jueves 22 de octubre, incluyó 11 allanamientos realizados de manera simultánea en Comodoro Rivadavia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Como resultado de los procedimientos, siete personas fueron detenidas y se incautaron más de 61 kilos de cocaína, pastillas de MDMA, armas, municiones, dinero en efectivo y ocho vehículos presuntamente vinculados con las maniobras investigadas.

Las tareas estuvieron a cargo de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia y se iniciaron en octubre de 2025, a partir de una mesa de trabajo conjunta con la Unidad Fiscal Federal de Delitos Complejos.

Una investigación que comenzó con el operativo «Viento Blanco»

El origen de la causa se remonta a los resultados obtenidos durante el operativo Viento Blanco, desarrollado el 11 de septiembre de 2025, cuando se secuestraron 20 kilos de cocaína.

A partir de aquel procedimiento, los investigadores avanzaron sobre otras personas que habrían ocupado posiciones de conducción dentro de una estructura dedicada al ingreso y distribución de estupefacientes en Chubut.

Durante los meses siguientes, las tareas de inteligencia y seguimiento permitieron identificar un mecanismo de traslado que modificaba periódicamente sus recorridos, vehículos y participantes para intentar evitar los controles.

Según la investigación, la organización mantenía vínculos con presuntos proveedores de origen extranjero y conexiones con Bolivia, desde donde se habría articulado el abastecimiento de cocaína que posteriormente ingresaba a la Argentina. La droga era trasladada a través de distintas rutas del país, principalmente desde las provincias de Salta y Jujuy, hasta llegar a Comodoro Rivadavia.

Vehículos acondicionados y un taller en Comodoro Rivadavia

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la identificación de la logística utilizada para transportar los estupefacientes.

De acuerdo con el informe policial, la organización empleaba vehículos especialmente acondicionados con espacios ocultos en distintas partes de la carrocería, lo que permitía trasladar importantes cantidades de droga sin que fueran visibles durante una inspección superficial.

Los investigadores también identificaron un departamento ubicado en el barrio porteño de Monserrat, que habría funcionado como uno de los puntos de coordinación de las maniobras. Desde allí se organizaban traslados hacia Chubut, donde los vehículos ingresaban a un taller mecánico situado en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia.

Según la hipótesis investigativa, en ese establecimiento los rodados eran desarmados para retirar la droga escondida y facilitar su posterior distribución. El taller fue uno de los inmuebles allanados durante el operativo.

El movimiento que permitió detectar el cargamento

El avance decisivo de la investigación se produjo cuando los efectivos detectaron un traslado desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia. Uno de los responsables de la organización viajó hacia el norte argentino y entregó un vehículo a otro integrante, quien habría sido contratado para conducirlo hasta Chubut.

Durante el recorrido, el conductor viajaba acompañado por una mujer y un menor de edad, circunstancia que, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, buscaba evitar sospechas durante los controles de ruta.

El seguimiento permitió establecer que el vehículo ingresó a una vivienda del barrio Próspero Palazzo, en Comodoro Rivadavia.

Ante esa situación, la Unidad Fiscal Federal de Delitos Complejos dispuso un allanamiento urgente del inmueble y la requisa del rodado.

Durante la inspección, los efectivos detectaron alteraciones en los paragolpes traseros, un compartimiento oculto en el sector destinado a la rueda de auxilio y modificaciones en el tablero del vehículo.

En esos espacios encontraron 57 paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla, identificados con un relieve de un delfín. Las pruebas orientativas dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 60 kilos y 400 gramos.

Seguimientos en Buenos Aires y movimientos financieros millonarios

La investigación también permitió avanzar sobre el circuito financiero de la organización. A partir del análisis de cuentas bancarias y billeteras virtuales, los investigadores detectaron movimientos de dinero que, en algunos casos, superaban los 300 millones de pesos.

De acuerdo con el informe, esos movimientos fueron analizados junto con la adquisición y renovación frecuente de vehículos de alta gama, viajes semanales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el alquiler permanente de departamentos en la Capital Federal.

En paralelo, personal de la Policía del Chubut y de la Prefectura Naval Argentina realizó tareas de seguimiento en Buenos Aires, que permitieron identificar contactos y movimientos vinculados con los presuntos proveedores de la droga.

Durante el desarrollo de la causa, uno de los principales investigados fue detenido en un procedimiento realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona de Morón, donde se incautaron otros 26 kilos de cocaína y fueron arrestadas cinco personas.

Sin embargo, la organización continuó operando bajo una nueva conducción, circunstancia que motivó la continuidad de los seguimientos hasta el operativo de este jueves.

Once allanamientos, siete detenidos y ocho vehículos secuestrados

Tras el hallazgo del cargamento en Comodoro Rivadavia, se desplegaron otros procedimientos hasta completar un total de 11 allanamientos: cinco en Comodoro Rivadavia, cinco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Mendoza.

En Comodoro se secuestraron los 57 paquetes de cocaína, 391 pastillas de MDMA, municiones de calibres 9 milímetros y .22, un cargador de pistola y ocho teléfonos celulares.

En Buenos Aires se incautaron otros 1,428 kilos de cocaína en paquetes, 23 gramos adicionales de la misma sustancia, cinco pastillas de MDMA, una pistola calibre 9 milímetros con municiones, 1.300 dólares y 100.000 pesos.

Por su parte, durante el allanamiento realizado en Mendoza se encontraron 88.800 dólares y 2.237.750 pesos, además de concretarse detenciones de personas investigadas por su presunta participación en la provisión de estupefacientes.

En total, el operativo dejó siete personas detenidas: cuatro en Comodoro Rivadavia, una en Buenos Aires y dos en Mendoza. Dos de los sospechosos son de nacionalidad colombiana y dominicana.

También se secuestraron ocho vehículos: una Dodge Ram, una Volkswagen Amarok y un Ford Focus en Comodoro Rivadavia; un Toyota Corolla, un Audi A4, una Toyota Hilux y un Volkswagen Polo en Buenos Aires; y un Peugeot en Mendoza.

Un operativo coordinado en tres provincias

Las diligencias fueron supervisadas por el ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz; el director de Policía Judicial, Eduardo Chemin; y autoridades del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Del despliegue participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, la Guardia de Infantería, la Sección Canes, la División Policía de Investigaciones y la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, con intervención de la Justicia Federal y colaboración de la Prefectura Naval Argentina.

El operativo Ruta Austral permitió avanzar sobre una estructura investigada por el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Chubut, a partir de un trabajo que combinó seguimientos, análisis financiero, identificación de vehículos y procedimientos coordinados en distintas jurisdicciones del país.