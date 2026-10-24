El siniestro ocurrió sobre Hipólito Yrigoyen, en la intersección con Roca. Por el momento se intenta determinar si participó otro vehículo o si se trató de un despiste.

Un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta ocurrió este sábado en la intersección de las calles Roca e Yrigoyen, en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se encuentra en etapa de verificación para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que la motocicleta haya impactado contra otro vehículo. Sin embargo, también se evalúa que el conductor haya sufrido un despiste sin intervención de terceros.