Un hombre debió ser trasladado al Hospital Regional luego de resultar herido con un cuchillo en medio de un conflicto con su expareja, cuando se presentó en su domicilio para dejar a la hija que ambos tienen en común.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 de este jueves. Tras el incidente, la víctima se retiró del lugar en su vehículo y solicitó ayuda a efectivos de la Seccional Séptima que realizaban patrullajes preventivos en la zona.

Según informó la Policía, el hombre presentaba una herida cortante en la palma de la mano izquierda. Ante la situación, se requirió la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107.

El herido recibió las primeras curaciones en el lugar y posteriormente fue derivado al Hospital Regional para una evaluación médica y una atención más compleja.

De acuerdo con el relato brindado por la víctima a los efectivos policiales, al llegar a la vivienda su expareja comenzó a insultarlo y, en el marco de la discusión, lo habría atacado con un cuchillo, provocándole la lesión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía del Chubut, que intervino para esclarecer las circunstancias del hecho.