Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Flamengo en la definición por penales, luego de una serie que se resolvió con máxima tensión y que tuvo al conjunto argentino jugando gran parte del encuentro con un futbolista menos.

El equipo dirigido por el conjunto platense logró sostener la igualdad durante el tiempo reglamentario pese a la inferioridad numérica y llevó la definición a los remates desde el punto penal, instancia en la que mostró mayor efectividad para sellar la clasificación.

Con este resultado, el Pincha volverá a disputar una final de la Copa Libertadores y buscará sumar una nueva estrella continental a su rica historia internacional.

La definición del certamen se jugará en Montevideo, donde Estudiantes intentará conquistar nuevamente el principal trofeo de clubes de Sudamérica.

La clasificación fue celebrada por miles de hinchas albirrojos, que vieron a su equipo superar una de las pruebas más difíciles de la competencia ante uno de los candidatos al título.