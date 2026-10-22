El básquet quedó por un rato en segundo plano y las cartas se convirtieron en protagonistas. Jugadores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cambiaron la pelota naranja por un mazo de truco para compartir una tarde diferente con los residentes del Hogar de Ancianos Juan Pablo VI.

La visita se desarrolló en el marco de las acciones sociales que impulsa el club patagónico, con el objetivo de fortalecer su vínculo con la comunidad y generar espacios de encuentro.

Los jugadores Emiliano Toretta, Martiniano Dato y Gino Balbo, acompañados por el entrenador del plantel profesional de Liga Nacional, Pablo Favarel, fueron los representantes del Mens Sana que participaron de la jornada.

Un torneo de truco que reunió a distintas generaciones

Durante el encuentro, los integrantes de Gimnasia conversaron con los residentes, compartieron experiencias y participaron de un entretenido torneo de truco.

Entre cartas, charlas y risas, los adultos mayores disfrutaron de una actividad recreativa que permitió generar un espacio de cercanía con los deportistas.

La propuesta también fue una oportunidad para que los jugadores y el entrenador compartieran un momento fuera de la rutina de entrenamientos y competencias.

Gimnasia, mucho más que básquet

La visita al Hogar Juan Pablo VI forma parte del compromiso social que el club busca sostener con distintas instituciones de Comodoro Rivadavia.

A través de este tipo de iniciativas, Gimnasia promueve valores como la solidaridad, el respeto, el compañerismo y la integración entre generaciones.