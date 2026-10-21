Más de 50 chicos ya confirmaron su participación en el Campus Patagonia River Plate que se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en el Club Atlético Rada Tilly, apenas una semana después de la apertura de las inscripciones.

La iniciativa está destinada a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, quienes podrán participar de tres jornadas de entrenamiento y formación deportiva basadas en la metodología de trabajo de River Plate.

La convocatoria despertó interés no solo en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, sino también en otras localidades de la Patagonia, consolidando una propuesta que combina aprendizaje, convivencia y desarrollo futbolístico.

Durante el campus, los participantes compartirán actividades orientadas al perfeccionamiento técnico y al fortalecimiento de valores vinculados al deporte, en un entorno diseñado para fomentar el compañerismo y el crecimiento personal.

La realización del evento también posiciona a Rada Tilly como sede de actividades deportivas de alcance regional, con la llegada de jóvenes futbolistas y sus familias durante el fin de semana en que se desarrollará la propuesta.

Desde la organización recordaron que las inscripciones continúan abiertas para chicos y chicas de entre 6 y 17 años. Los interesados pueden obtener más información e inscribirse a través de WhatsApp al 2975-14-9690.