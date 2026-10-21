La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que, debido a las condiciones climáticas, la línea 14 del transporte público implementó un recorrido provisorio.

Según se indicó, el servicio mantiene su recorrido habitual en el trayecto de ida. En tanto, el recorrido de vuelta fue modificado y se realiza por su ruta habitual, Código 586, Lorenzo Rognetta, avenida Congreso y avenida Chile, para luego retomar su itinerario normal.

Por otra parte, las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución por los caminos alternativos Roque González y Centenario, donde se registran bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad.

Ante este panorama, se recomienda disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces correspondientes para garantizar una circulación más segura tanto en el transporte público como en los desplazamientos particulares.