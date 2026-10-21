Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica en la región cordillerana luego de que un estudio genómico confirmara la transmisión de hantavirus entre tres integrantes de una misma familia de Cerro Centinela, en Chubut.

El hallazgo fue publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 830 y determinó una coincidencia genética del 99,99% entre las muestras analizadas, lo que respalda la existencia de una cadena de contagios entre personas.

Los especialistas aclararon que, aunque se confirmó la transmisión interpersonal, no se descarta que el caso inicial se haya originado por contacto con roedores silvestres infectados, principal vía de propagación de la enfermedad.

El informe también señaló que durante la temporada epidemiológica 2025-2026 se registraron 13 casos confirmados de hantavirus en la región Sur del país: siete en Río Negro, cinco en Chubut y uno en Neuquén.

Ante este panorama, los organismos de salud continúan monitoreando posibles contactos estrechos y nuevos casos, especialmente en áreas donde circulan variantes del virus con capacidad de transmitirse entre personas.

El hantavirus puede presentar síntomas iniciales similares a los de una gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio intenso. En cuadros graves puede derivar en complicaciones respiratorias que requieren atención médica urgente.

Las recomendaciones para prevenir la enfermedad incluyen ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con roedores y sus secreciones, almacenar alimentos en recipientes cerrados y no barrer ni aspirar en seco excrementos de estos animales para evitar dispersar partículas contaminadas.