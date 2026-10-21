La discusión por la Ley de Tierras y un decreto de necesidad y urgencia volvió a tensar el escenario político en el Congreso, donde sectores opositores sostienen que el Gobierno se encuentra forzado a retroceder en sus posiciones iniciales.

En ese contexto, dirigentes críticos del oficialismo afirmaron que la administración nacional terminará votando en contra de su propio DNU y también de la Ley de Tierras durante el tratamiento legislativo de los proyectos.

Las declaraciones se produjeron en la previa de una jornada considerada clave en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques negocian apoyos y buscan definir el rumbo de las iniciativas en debate.

Desde la oposición interpretan los cambios de postura como una señal de la dificultad del Gobierno para reunir los consensos necesarios y sostener su estrategia parlamentaria.