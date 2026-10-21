Conseguir un puesto en la administración pública volvió a despertar un fuerte interés en Trelew, donde más de 300 personas se postularon para cubrir una vacante administrativa en la Fiscalía local.

La demanda fue tan alta que el proceso de evaluación tuvo que desarrollarse en dos turnos para poder recibir a todos los aspirantes. Las pruebas se realizaron en instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que colaboró con el espacio necesario para llevar adelante la convocatoria.

El concurso forma parte del proceso de incorporación de personal para cubrir una vacante de auxiliar administrativo dentro del Ministerio Público Fiscal. Para garantizar el desarrollo de la instancia de selección, participaron representantes de Recursos Humanos, funcionarios y empleados judiciales.

La importante cantidad de interesados reflejó nuevamente la expectativa que generan las oportunidades laborales vinculadas a organismos estatales en la provincia, especialmente en un contexto donde las convocatorias de ingreso suelen reunir a cientos de postulantes.