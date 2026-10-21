Se intensificaron los trabajos de contingencia en diversos sectores frente a las recientes precipitaciones y se confirmó la reanudación de la atención médica primaria en La Floresta para el próximo lunes.

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, indicó este miércoles, en rueda de prensa, que el Municipio continúa desplegando un amplio operativo de contención y prevención en diversos frentes de la ciudad, ante la alerta meteorológica por lluvias. Las acciones comprenden el trabajo coordinado de cuadrillas viales, Defensa Civil y áreas operativas en ambas zonas de la ciudad.

Al respecto, la funcionaria indicó que, por la alerta amarilla por lluvia, «mantenemos dos cuadrillas, una en zona norte y otra en zona sur, apostadas para atender cualquier contingencia que tengamos por la situación climática, además de contar con los vactor, ante cualquier necesidad que surja».

En ese marco, remarcó las tareas desplegadas por las áreas de Mantenimiento y Conservación, Defensa Civil, cuadrillas viales y Servicios Públicos: «Se estuvo trabajando en la limpieza de pluviales, la desobstrucción de bocas de tormenta y la liberación de las arterias principales para garantizar el flujo del agua».

Sobre los sectores intervenidos, señaló que «se concretó la limpieza de pluviales y desobstrucción de bocas de tormenta en barrios como Roca, Pueyrredón, Juan XXIII, Abel Amaya, Quirno Costa y sectores de Kilómetro 3. También se continúa con el mantenimiento de calles y enripiado en zona sur y zona norte, cubriendo Avenida 10 de Noviembre, Bella Vista Sur, Kilómetro 5, Kilómetro 11, Kilómetro 14, Kilómetro 18, René Favaloro, Restinga Alí, Cordón Forestal, El Atardecer y Arenales». Además, agregó que se alcanzó el 80% de la limpieza del pluvial en la zona del Autódromo, sector que presentaba una obstrucción y una rotura.

Obras de infraestructura urbana

En el plano de las obras de infraestructura urbana, seguridad vehicular y peatonal, Mrla destacó el avance del corredor sugerido «que vincula de manera directa a los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano, obra que ya registra un avance del 80 por ciento. Este proyecto estratégico, solicitado especialmente por el intendente Othar Macharashvili, responde de forma directa a una demanda histórica de los vecinos de la zona sur».

«Las obras comprenden intervenciones integrales y la instalación de luminarias comenzando en las inmediaciones de la Comisaría Séptima y extendiéndose a través de las calles Huergo y Raúl Cercos hasta conectar con la Avenida Polonia, con el objetivo de optimizar la circulación diaria y brindar un espacio público más seguro, iluminado y accesible para toda la comunidad», detalló.

En cuanto a la colocación de nuevos refugios del transporte público, adelantó que estaba programado para esta semana, el inicio del programa de reacondicionamiento e instalación de nuevas garitas en Laprida y Diadema. «Sin embargo, debido a la situación climática, no podemos fijar una fecha precisa en este momento, por lo que esperamos la semana que viene poder realizar el anuncio formal», acentuó.

Salud comunitaria

Finalmente, en materia de salud comunitaria, Mrla anunció que el próximo lunes se reabrirá el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Evita, en La Floresta, que permaneció un año cerrado. «El intendente conoce la importancia que tiene para toda la zona. Su reapertura es el resultado directo de las reuniones que hemos mantenido con las asociaciones vecinales y que se traduce en una acción concreta que responde a la demanda de los vecinos», concluyó.