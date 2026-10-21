La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla, repasó los temas impulsados por el Ejecutivo que se encuentran en el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, y remarcó que el Municipio ya cumplió con las presentaciones correspondientes.

Entre los proyectos se encuentran el Camino Petrolero, la prórroga de la emergencia económica hasta el mes de diciembre y la ratificación y rectificación del convenio con la empresa de transporte MR. “Mañana tenemos sesión ordinaria en el Concejo Deliberante y hay varios temas clave presentados, que esperamos que sean tratados”, sostuvo la funcionaria.

En relación con el servicio de transporte Diadema, Mrla explicó que “la prórroga ya fue presentada, a pedido de la empresa, por un plazo de 180 días o 6 meses, entendiendo que se está trabajando en la nueva licitación. Queda en manos del Concejo su tratamiento”, sostuvo.

Asimismo, el proyecto sobre el aumento escalonado de la tarifa del transporte ingresó formalmente al cuerpo legislativo tras la realización de la audiencia pública. En ese sentido la secretaria indicó “el Municipio ya hizo su parte y ahora dependerá de lo que resuelvan los concejales en la sesión”