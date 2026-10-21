Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez penal Ariel Quiroga decidió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra un sujeto identificado por las iniciales C.G (73), acusado como presunto autor de abuso sexual simple. De acuerdo a lo presentado por el funcionario Matías Ayuzo, el hecho ocurrió el 02 de octubre de 2025, a las 15:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Belgrano en la localidad de Sarmiento. En ese lugar, el procesado, habría desplegado conductas de connotación sexual en perjuicio de una menor de edad, integrante de su grupo familiar. En este orden, el representante de la fiscalía describió las evidencias obtenidas, solicitó un plazo de seis meses de investigación y requirió una medida de protección en favor de la víctima. A su turno, la defensora pública Rosa Sánchez, no formuló oposiciones a los pedidos de la parte investigadora. Así las cosas, el magistrado resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio en orden a los hechos narrados y la calificación legal provisoria propuesta.

El acto judicial se realizó en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento. La fiscalía estuvo representada por el funcionario Matías Ayuzo. En tanto, el procesado recibió la asistencia técnica del Ministerio de la Defensa Pública. También participó el abogado Jeremías Kruger en representación de la Asesoría de Familia.