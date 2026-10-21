La visibilidad se encuentra reducida en distintos sectores del camino que conecta diferentes zonas de Comodoro Rivadavia. Solicitan extremar las precauciones al transitar.

La presencia de una intensa niebla afecta este miércoles al camino Roque González, en Comodoro Rivadavia, generando una importante reducción de la visibilidad.

La situación dificulta la circulación vehicular y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente en sectores donde la visibilidad se encuentra prácticamente limitada.

Ante este panorama, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, utilizar las luces correspondientes y evitar maniobras bruscas.