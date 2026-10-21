El Servicio de Mamografía atenderá este sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 8 a 20 horas. Será a demanda y sin pedido médico para mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado el estudio durante el último año.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia abrirá nuevamente las puertas de su Servicio de Mamografía durante este fin de semana, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles y promover la detección temprana del cáncer de mama.

La atención será este sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 8 a 20 horas, y estará destinada a mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado una mamografía durante el último año.

Una jornada especial para facilitar los controles

La iniciativa surge a partir de la buena respuesta de la comunidad durante la jornada realizada el pasado 13 de octubre, feriado nacional, cuando más de 56 mujeres se acercaron al Hospital Regional para realizarse el estudio.

“Las mujeres dedican tiempo a su trabajo y al cuidado de sus familiares, y esto hace que muchas veces no puedan acercarse durante los días de semana”, explicó Catalina Levian, licenciada en Producción de Bioimágenes del Servicio de Mamografía.

En ese sentido, señaló que, pese a que durante octubre se extendió el horario habitual del mamógrafo hasta las 20 horas, se decidió sumar esta nueva alternativa durante el último fin de semana del mes.

¿Quiénes pueden realizarse la mamografía?

La atención será a demanda y sin necesidad de presentar pedido médico. Podrán acercarse:

Mujeres mayores de 40 años.

Que no se hayan realizado una mamografía durante el último año.

Deberán presentarse únicamente con su DNI.

El Servicio de Mamografía está ubicado en la planta baja del Hospital Regional, en el ala derecha.

Si bien el horario de atención será de 8 a 20 horas, se recibirán pacientes hasta las 19, para disponer del tiempo necesario para la preparación y realización del estudio.

Recomendaciones antes de realizarse el estudio

Desde el Hospital Regional recomiendan concurrir con las axilas y la zona del pecho limpias, sin aplicar cremas, desodorantes ni otros productos cosméticos, debido a que pueden interferir con la calidad de las imágenes.

Las pacientes que tengan prótesis mamarias deberán informarlo al momento de realizarse el estudio, ya que en esos casos se requiere una técnica específica para la toma de imágenes.

Octubre Rosa: hacerse un lugar para el cuidado

La campaña busca promover la importancia de los controles y de la detección temprana del cáncer de mama, acercando el acceso a la mamografía a más mujeres de la comunidad.

Desde el Hospital Regional invitaron a quienes cumplan con los requisitos a aprovechar esta oportunidad durante el fin de semana.