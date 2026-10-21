El establecimiento realizará la quinta intervención de desinfección del ciclo lectivo tras detectar nuevamente insectos. Educación autorizó la suspensión de las actividades presenciales y se implementará un nuevo protocolo de fumigación durante los fines de semana.

La Escuela 711 atraviesa una situación sanitaria vinculada a una persistente presencia de chinches, que volvió a detectarse en las últimas horas y obligó a suspender las actividades presenciales a partir del mediodía de este miércoles.

Se trata de la quinta intervención de desinfección realizada durante el actual ciclo lectivo. Ante el nuevo hallazgo, el Ministerio de Educación autorizó la suspensión inmediata de las clases presenciales para avanzar con una nueva estrategia de control de la plaga.

El establecimiento atiende a una comunidad educativa de más de mil familias y, según explicaron desde la institución, el traslado de estos insectos puede producirse accidentalmente a través de mochilas, calzado y prendas de vestir.

Nueva estrategia de fumigación

A partir de este jueves comenzará una nueva intervención mediante bombas de humo, mientras que se estableció un esquema de fumigaciones sistemáticas durante todos los sábados y domingos hasta el cierre del ciclo lectivo.

La medida busca realizar las tareas de desinfección sin afectar de manera permanente la presencialidad de los estudiantes.

La escuela ya había realizado una intervención intensiva durante septiembre, que incluyó una doble aplicación y el cierre total del establecimiento durante una semana. En procedimientos anteriores también se desmontaron pizarrones, muebles y cortinas para intentar localizar y eliminar los focos de infestación, aunque la presencia de los insectos volvió a registrarse.

Piden colaboración a las familias

Desde la institución informaron a las familias sobre la situación a través de los canales oficiales y solicitaron que también realicen controles en sus hogares.

En particular, recomendaron revisar colchones, cortinas, muebles y otros sectores donde puedan alojarse estos insectos, con el objetivo de evitar que la plaga vuelva a ingresar al establecimiento.

Desde la comunidad educativa remarcaron además que la presencia de chinches no está vinculada necesariamente con una determinada condición social, ya que los insectos pueden trasladarse accidentalmente de un lugar a otro.

Por ese motivo, se busca sostener un trabajo conjunto entre la escuela y las familias para cortar el circuito de reintroducción.

También hubo presencia de roedores y cucarachas

La Escuela 711 también registró anteriormente problemas vinculados con roedores y cucarachas, aunque ambas situaciones fueron abordadas mediante procesos de desratización y control habituales.

Desde la institución señalaron que las chinches representan actualmente la plaga más compleja de erradicar, debido a la facilidad con la que pueden trasladarse y volver a ingresar al establecimiento.

Continuidad pedagógica de manera virtual

Durante la suspensión de las actividades presenciales se implementará un plan de contingencia pedagógica, mediante el cual los estudiantes recibirán actividades para realizar desde sus hogares.

Mientras tanto, el equipo directivo continuará supervisando la situación y realizando controles ante cualquier nuevo hallazgo.