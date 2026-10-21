El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles La Razón y Roca. El ciclista, un hombre de aproximadamente 73 años, fue asistido por personal médico del 107.

Un ciclista de aproximadamente 73 años fue embestido por un automóvil Peugeot 2008 en la intersección de las calles La Razón y Roca, en Comodoro Rivadavia.

Tras el siniestro, una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudió al lugar para asistir al hombre. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

En el lugar quedaron retenidos tanto el automóvil involucrado como la bicicleta, a la espera de la intervención del personal de Criminalística, que realizará las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Se aguarda mayor información oficial sobre lo ocurrido.