Agustina Hernández, integrante del Observatorio de Economía de la UNPSJB, señaló a ABC Radio por FM Records que “en el mes de septiembre calculamos una Canasta Básica Alimentaria de 947.102 pesos en Comodoro Rivadavia y que delimita los costos alimentarios mínimos de una familia tipo; mientras que la Canasta Básica Total incluye otros bienes y servicios para ubicarse en un valor de 2.093.096 pesos”.

Luego detalló que “CABA tuvo una CBT de 1,6 millones y la de Comodoro de 2 millones producto de la influencia de los costos del transporte de los alimentos y algunos servicios que tienen una carga mayor”.

Respecto de la incidencia de los alquiles, que no están incluidos en la Canasta Básica Total, indicó que “todavía estamos intentando elaborar un índice propio para determinar la incidencia de los alquileres en Comodoro, pero por ahora seguimos utilizando el del INDEC que no es muy representativo”.

Finalmente, expresó que “El aumento de la CBT de Comodoro fue del 2% y venía de un 3% en mes anterior. La suba interanual fue del 40% y habría que ver si los sueldos tuvieron una suba de la misma proporción”.