Jorge Spíndola, poeta y demandante por el pasivo ambiental que dejó YPF en Comodoro Rivadavia, comentó a ABC Radio por FM Records que este sábado a las 15 horas se hará una nueva reunión en el Museo del Petróleo de la Mesa Socio-Ambiental «Eduardo Cabezas», desde la que se sostiene el apoyo a la presentación judicial para que se anule la ley que aprobó el acuerdo firmado entre el gobernador Ignacio Torres e YPF por el que se estableció el pago de solo 25 millones de dólares para atender el pasivo ambiental que la operadora dejó en la ciudad tras 100 años de explotación.

“Hemos recolectado las primeras 100 firmas para ir construyendo este consenso social. Hay muchas más firmas, pero los abogados decidieron presentárselas al juez para que vea el apoyo y la repercusión que se va logrando”, detalló.

Agregó que “Sabemos que los tiempos de la Justicia no son lo de la necesidad social y en el tiempo vamos a ir construyendo la conciencia colectiva para repensar nuestro futuro y nuestro presente. Pensamos que las reuniones de la Mesa Social había que sacarla de la Universidad y llevarla al Museo del Petróleo, pensando también en hacerlo en las plazas y también en las uniones vecinales y las escuelas para que el diálogo sea más horizontal con los vecinos de Comodoro”.

Spíndola sostuvo que “Este tema se esta convirtiendo en una causa de repercusión internacional pro ser una causa testigo por los pasivos ambientales del extractivismo de largo aliento como el de YPF, por eso estamos conectados con foros y organizaciones nacionales e internacionales”.

Por último, indicó que “No importa mucho ese aspecto, pero también mucho el vecino y los jóvenes de Comodoro para repensar el propio lugar; por eso pensamos en organizar capacitaciones y dar charlas en las escuelas porque la figura del damnificado no es fácil se generalice y la sientan todos como propia. Crecimos en un Comodoro atropellado por la industria y a veces uno se acostumbra”.