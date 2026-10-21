El testigo planteó una brecha de $17 millones entre lo que percibió y lo que gastó el imputado en el período investigado.

Se trata del contador José Velázquez declaró en la tercera audiencia del juicio oral y público contra Guillermo Quiroga. Describió transferencias por más de $22.765.769 millones desde la cuenta social de los trabajadores estatales hacia cuentas personales del imputado.

Quiroga está acusado por el presunto desvío de fondos de las cuentas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut.

El testimonio fue consistente, entre 2019 y 2023 los ingresos legítimos de Quiroga ascendieron a $13 millones, mientras que sus egresos rondaron los $30 millones. Velázquez explicó que esos números no guardan relación entre sí.

Además del contador, pasaron por la audiencia otros testigos, cuyos aportes sostienen la hipótesis de la Fiscalía.

La acusación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), en cabeza del fiscal general jefe Lucas Papini y acompañado del abogado Diego Moya. La Defensa de Quiroga es ejercida por Oscar Romero.

El debate continuará el jueves 22 de octubre, a las 9, en la Oficina Judicial de Rawson.