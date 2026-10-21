El presidente Javier Milei sigue haciendo papelones, está vez en Madrid donde, como en la mayoría de sus viajes, no cumplió actividad oficial alguna.

Reiteró su idea absurda para negar que la mayoría de los argentinos esté endeudado y ni llegue a fin de mes. Se enojó e insultó a periodistas y al primer ministro, Pedro Sánchez.

Intentó esconder su papada con una curita y los sponsors sacaron sus avisos cuando habló en el Forum Europeo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: