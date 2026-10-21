Una historia familiar que comenzó con un regalo por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Una familia de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, decidió sorprender a mamá con una heladera nueva, pero lo que llamó la atención fue la particular manera en que trasladaron el electrodoméstico hasta su casa.

Para ahorrarse el costo del flete, los integrantes de la familia llevaron la heladera por las calles del barrio, utilizando una colcha para facilitar el traslado.

La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular por las redes sociales, acompañado por música de la recordada película argentina Esperando la Carroza.

Entre risas, esfuerzo y mucho cariño, la familia consiguió llevar el regalo hasta la puerta de la vivienda.

La sorpresa de mamá que emocionó a las redes

En las imágenes se observa el momento en que la mujer sale de su casa y se encuentra con toda su familia esperándola junto a una heladera nueva.

La sorpresa fue inmediata. Sin poder creer lo que estaba viendo, recibió el regalo que sus seres queridos habían preparado especialmente para ella.

El video comenzó a compartirse y despertó numerosas reacciones por la espontaneidad de la situación y el esfuerzo de la familia para concretar el regalo.