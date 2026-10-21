Una historia familiar que comenzó con un regalo por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Una familia de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, decidió sorprender a mamá con una heladera nueva, pero lo que llamó la atención fue la particular manera en que trasladaron el electrodoméstico hasta su casa.
Para ahorrarse el costo del flete, los integrantes de la familia llevaron la heladera por las calles del barrio, utilizando una colcha para facilitar el traslado.
La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular por las redes sociales, acompañado por música de la recordada película argentina Esperando la Carroza.
Entre risas, esfuerzo y mucho cariño, la familia consiguió llevar el regalo hasta la puerta de la vivienda.
La sorpresa de mamá que emocionó a las redes
En las imágenes se observa el momento en que la mujer sale de su casa y se encuentra con toda su familia esperándola junto a una heladera nueva.
La sorpresa fue inmediata. Sin poder creer lo que estaba viendo, recibió el regalo que sus seres queridos habían preparado especialmente para ella.
El video comenzó a compartirse y despertó numerosas reacciones por la espontaneidad de la situación y el esfuerzo de la familia para concretar el regalo.
Philco vio el video y ahora busca a la familia
La historia llegó hasta Philco, la marca de la heladera, que decidió sumarse con una propuesta inesperada.
La empresa inició una búsqueda a través de sus redes sociales para encontrar a los protagonistas del video y devolverles la totalidad del dinero que pagaron por el electrodoméstico.
Pero eso no es todo. La compañía también quiere entregarles otros productos como regalo y hacerse cargo del costo del flete que la familia había decidido evitar.
De esta manera, lo que comenzó como una solución casera para trasladar una heladera podría terminar en una sorpresa todavía mayor.
Una búsqueda que continúa en las redes sociales
Por el momento, Philco intenta localizar a la familia de González Catán para concretar la iniciativa.
La repercusión del video convirtió una escena cotidiana en una historia que trascendió el barrio y llegó a miles de usuarios.
Ahora, la empresa necesita encontrar a los protagonistas para devolverles el dinero de la heladera, sumar nuevos regalos y completar una sorpresa que comenzó con un gesto de amor para mamá.
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