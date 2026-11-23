Franco Colapinto volvió a convertirse en tendencia fuera de las pistas. Tras su participación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el piloto argentino fue visto viajando en clase económica en un vuelo comercial, una situación que despertó una ola de comentarios en redes sociales.

Las imágenes difundidas por pasajeros del vuelo muestran al corredor con un perfil bajo, desplazándose como cualquier otro viajero mientras regresaba de Estados Unidos luego de la competencia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que transportaba su casco personalmente durante todo el trayecto, en lugar de despacharlo junto al resto del equipaje. La escena dio lugar a numerosas bromas y comentarios entre los fanáticos, quienes ironizaron con que el piloto habría decidido llevarlo consigo para evitar el costo de una maleta adicional.

La situación fue tomada con humor por los usuarios de las redes sociales, que destacaron la sencillez del joven deportista a pesar de competir en la máxima categoría del automovilismo mundial.