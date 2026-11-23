La detección de una nueva variante de COVID-19 encendió las alertas en el sistema sanitario debido a sus características de transmisión y a los cuadros clínicos asociados a los pacientes afectados.

Según la información difundida, entre las personas internadas se encuentran dos bebés de uno y dos meses de vida, además de un adulto de 58 años, quienes reciben atención médica y permanecen bajo seguimiento profesional.

Especialistas señalaron que esta variante presentaría una mayor capacidad de contagio en comparación con otras cepas que circularon previamente, lo que incrementa la preocupación por una posible expansión de los casos.

Además, los primeros reportes indican que podría estar asociada a cuadros de salud de mayor gravedad. Ante este escenario, se reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención recomendadas, especialmente entre los grupos considerados de riesgo, y consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con enfermedades respiratorias.