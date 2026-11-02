La impulsora de la normativa en Chubut denunció que la reglamentación prioriza la comercialización de cannabis por encima del acceso gratuito a tratamientos en hospitales públicos. También cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial y confirmó que sus abogadas iniciaron gestiones para desvincular el nombre de Salomé de la ley.

Berta Taché, una de las principales impulsoras de la Ley Salomé en Chubut, expresó su profundo desacuerdo con la reciente reglamentación de la normativa sobre cannabis medicinal y advirtió que, a su entender, se aleja del objetivo original por el que lucharon las familias y organizaciones vinculadas al acceso a tratamientos.

En declaraciones radiales, cuestionó que la nueva reglamentación contemple la comercialización de flores de cannabis en farmacias, la industrialización y la posibilidad de exportación, mientras que, según sostuvo, no establece mecanismos claros para garantizar la entrega gratuita de aceite medicinal en los hospitales públicos.

Ante esta situación, confirmó que las abogadas de su fundación comenzaron a realizar gestiones para solicitar que el nombre de su hija, Salomé, sea retirado de la normativa.

“La ley era para garantizar el acceso medicinal”

Taché recordó que la lucha que dio origen a la Ley Salomé estuvo vinculada con la necesidad de garantizar el acceso al cannabis medicinal para pacientes que lo requieren como parte de sus tratamientos.

En ese sentido, manifestó su preocupación porque considera que la reglamentación provincial incorporó objetivos comerciales que no responden al espíritu inicial de la iniciativa.

Uno de sus principales cuestionamientos es la falta de protocolos específicos para asegurar la provisión gratuita de aceite de cannabis en los hospitales públicos.

Para Taché, la prioridad debería estar puesta en los pacientes y en las familias que enfrentan dificultades para acceder a estos tratamientos.

Cuestionamientos a la venta de flores y al cáñamo industrial

La referente también rechazó la incorporación de actividades vinculadas con la producción, comercialización y exportación de cannabis dentro de una normativa que, según su interpretación, debía mantener un enfoque estrictamente medicinal.

En particular, cuestionó la autorización para comercializar flores de cannabis en farmacias y la inclusión del cáñamo industrial.

Taché aclaró que su postura no implica abandonar la defensa del cannabis medicinal, sino reclamar que se respete el propósito que motivó la sanción de la ley.

Además, señaló que recibió el texto de la reglamentación, pero no los anexos técnicos necesarios para conocer en detalle cómo se implementarán sus disposiciones.

También cuestionó las dificultades que, según su testimonio, encontró para acceder inicialmente al texto reglamentario y sostuvo que pudo conocerlo después de hacer públicas sus críticas.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de Taché y no cuentan, en la información disponible, con una respuesta oficial del Ejecutivo provincial.

Pide que el nombre de Salomé sea retirado de la ley

Uno de los planteos más contundentes de la referente es su decisión de avanzar con un pedido para desvincular el nombre de su hija de la normativa.

Taché explicó que no desea que Salomé quede asociada a una reglamentación que, desde su perspectiva, prioriza objetivos comerciales por encima de las necesidades de los pacientes.

Por ese motivo, confirmó que las abogadas de su fundación iniciaron gestiones para analizar las vías legales correspondientes