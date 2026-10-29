Con el cierre del año cada vez más cerca, aparecen balances, desafíos pendientes y también la necesidad de hacer una pausa para revisar el camino recorrido. En ese contexto, MODO Experiencias presentó “Soltar: cerrar ciclos, abrir posibilidades”, una propuesta orientada al bienestar emocional que se realizará en Comodoro Rivadavia.

La actividad tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, de 14:30 a 17:00, en el Espacio SEI del Hotel WAM, y estará coordinada por la licenciada en Psicología Itatí Ramírez Arguimbao (MP 1645).

El encuentro propone generar un espacio de reflexión para identificar aquello que cada persona continúa sosteniendo, reconocer experiencias y aprendizajes del año que termina y trabajar sobre aquellos aspectos que necesitan un cierre para dar paso a una nueva etapa.

A través de herramientas psicoeducativas, ejercicios de introspección y dinámicas vivenciales, los participantes abordarán tres ejes principales: soltar, cerrar ciclos y abrir nuevas posibilidades. La iniciativa apunta a favorecer el bienestar emocional y promover pequeñas acciones concretas para comenzar el próximo ciclo con una mirada renovada.

La experiencia incluirá materiales de trabajo y una merienda compartida, en un ambiente diseñado para fomentar el encuentro, la escucha y el crecimiento personal.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través de las redes sociales de MODO Experiencias.

Datos del encuentro