Con el cierre del año cada vez más cerca, aparecen balances, desafíos pendientes y también la necesidad de hacer una pausa para revisar el camino recorrido. En ese contexto, MODO Experiencias presentó “Soltar: cerrar ciclos, abrir posibilidades”, una propuesta orientada al bienestar emocional que se realizará en Comodoro Rivadavia.
La actividad tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, de 14:30 a 17:00, en el Espacio SEI del Hotel WAM, y estará coordinada por la licenciada en Psicología Itatí Ramírez Arguimbao (MP 1645).
El encuentro propone generar un espacio de reflexión para identificar aquello que cada persona continúa sosteniendo, reconocer experiencias y aprendizajes del año que termina y trabajar sobre aquellos aspectos que necesitan un cierre para dar paso a una nueva etapa.
A través de herramientas psicoeducativas, ejercicios de introspección y dinámicas vivenciales, los participantes abordarán tres ejes principales: soltar, cerrar ciclos y abrir nuevas posibilidades. La iniciativa apunta a favorecer el bienestar emocional y promover pequeñas acciones concretas para comenzar el próximo ciclo con una mirada renovada.
La experiencia incluirá materiales de trabajo y una merienda compartida, en un ambiente diseñado para fomentar el encuentro, la escucha y el crecimiento personal.
Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través de las redes sociales de MODO Experiencias.
Datos del encuentro
- Fecha: 29 de noviembre de 2026
- Horario: de 14:30 a 17:00
- Lugar: Espacio SEI, Hotel WAM, Comodoro Rivadavia
- Coordinación: Lic. Itatí Ramírez Arguimbao (MP 1645)
- Incluye: materiales, dinámicas vivenciales y merienda
- Valor individual: $65.000
- Promoción: $60.000 por persona asistiendo con una amiga
Deja una respuesta