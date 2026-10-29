Comodoro Turismo manifestó su preocupación por la aparición de un nuevo basural clandestino en la zona del Farallón, uno de los espacios naturales más representativos de Comodoro Rivadavia y parte de los recorridos turísticos de la ciudad.

Según informaron desde el organismo, en el lugar fueron hallados electrodomésticos fuera de uso, plásticos, bolsas, telas y una gran cantidad de residuos arrojados en pleno entorno natural, a pocas semanas de haberse realizado tareas de saneamiento y acondicionamiento.

El sector había sido intervenido con una limpieza profunda el pasado 26 de agosto y volvió a ser repasado durante septiembre, en el marco de los trabajos de conservación y puesta en valor impulsados para preservar distintos puntos de interés turístico.

Desde Comodoro Turismo advirtieron que este tipo de acciones generan un fuerte impacto ambiental, afectan a la flora y fauna autóctona y deterioran la imagen paisajística de la ciudad tanto para residentes como para visitantes.

Ante esta situación, solicitaron el acompañamiento de los medios de comunicación para visibilizar la problemática y promover la concientización sobre la correcta disposición de residuos. Asimismo, recordaron a la comunidad la importancia de utilizar los canales habilitados para desechar elementos voluminosos y evitar la formación de basurales clandestinos.

Finalmente, remarcaron que la protección de los espacios naturales y turísticos es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la comunidad.