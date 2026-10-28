El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia dio a conocer la modalidad de atención de su Servicio de Radiología, al que pueden acceder tanto personas que cuentan con obra social como aquellas que no tienen cobertura médica.

Desde la institución informaron que no es necesario solicitar turno previo, ya que la atención se realiza por orden de llegada, facilitando el acceso a los estudios radiológicos.

Horarios y requisitos para acceder al servicio

El Servicio de Radiología atiende de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para realizarse un estudio, los pacientes deben presentarse en el sector de Admisión del hospital con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el correspondiente pedido médico.

La atención está disponible para toda la comunidad, independientemente de si cuenta o no con obra social.

El establecimiento sanitario se encuentra ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi, Comodoro Rivadavia.

Desde el hospital recordaron que quienes necesiten realizarse estudios radiológicos pueden acercarse directamente dentro del horario establecido, sin necesidad de gestionar una cita anticipada.