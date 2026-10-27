La Catedral San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia inició una campaña de recaudación para completar la reparación de los escalones de acceso al histórico templo.

Según informaron desde la institución religiosa, la obra ya comenzó y demanda una inversión de 5.200.000 pesos destinados a cubrir los costos de mano de obra.

Desde la comunidad parroquial invitaron a vecinos y fieles a colaborar con aportes económicos, destacando que cada contribución ayudará a avanzar y finalizar los trabajos previstos.

Quienes deseen sumarse a la campaña pueden realizar su donación mediante transferencia al alias CATEDRAL.SJB.

“Toda colaboración, por pequeña que sea, ayuda a terminar la obra”, expresaron desde la Catedral, agradeciendo el acompañamiento de la comunidad y el compromiso de quienes participan de la iniciativa solidaria.