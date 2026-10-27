La Mesa Intersectorial para el Abordaje de la Temática del Suicidio de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly convocó a una reunión general abierta que se desarrollará el jueves 29 de octubre, de 9 a 12, en el CEPTur.

La actividad está dirigida a equipos de salud, profesionales, estudiantes y público en general, con el objetivo de promover herramientas de prevención y fortalecer el trabajo comunitario en torno a la salud mental.

Durante la jornada se realizará el taller “Mi Plan de Seguridad”, un espacio práctico enfocado en el autocuidado y el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de crisis o malestar emocional. Allí se compartirán estrategias de prevención y recursos de contención.

Además, los participantes trabajarán en la planificación de las actividades previstas para el último bimestre de 2026, con el fin de organizar de manera colectiva las acciones de cierre de año vinculadas a la promoción de la vida y la prevención del suicidio.

Desde la organización destacaron que la participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa. También invitaron a instituciones y vecinos a conocer el trabajo que realiza la Mesa Intersectorial y sumarse a la red de colaboración que impulsa en la región.

Dónde pedir ayuda

Quienes atraviesen una situación de crisis o conozcan a alguien que necesite acompañamiento pueden comunicarse con las siguientes líneas de atención: