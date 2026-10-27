La Joaqui compartió un álbum de fotos y volvió a demostrar públicamente su amor por Tiago PZK acompañado por una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

A un mes de haber confirmado el romance, la cantante publicó imágenes junto al artista y escribió: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”, un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas recibidas en redes sociales.

La relación se convirtió en tema de debate luego de la mediática separación de La Joaqui y Luck Ra, situación que generó diversos comentarios entre fanáticos y detractores.

Pese a los cuestionamientos, la artista eligió mostrarse firme en su nueva etapa sentimental y dejó en claro que no piensa ocultar su relación con Tiago PZK.

La publicación recibió miles de reacciones y reavivó las conversaciones sobre una de las parejas más comentadas del ambiente de la música urbana argentina.