Karina Mazzocco recordó una de las situaciones más difíciles que vivió durante su etapa al frente de A la tarde, al revelar que recibió una grave amenaza de muerte que la llevó a abandonar una investigación periodística y reforzar las medidas de seguridad para protegerse a ella y a su familia.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, la conductora relató que el mensaje intimidatorio llegó a su teléfono acompañado por la imagen de un hombre armado y contenía una advertencia directa contra su vida.

“Me dijeron: ‘Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza’. Una cosa muy espantosa”, recordó Mazzocco al describir el episodio.

Tras la amenaza, América TV implementó un operativo de seguridad y se realizó la correspondiente denuncia judicial. Además, se aportó el material recibido a las autoridades para intentar identificar al responsable.

Sin embargo, la conductora explicó que la investigación no avanzó y que nunca pudieron determinar quién estaba detrás de las intimidaciones, pese a la intervención policial y las medidas adoptadas.

El impacto de la situación la llevó a replantear los límites de su trabajo periodístico. Según contó, comprendió que no estaba dispuesta a exponer su integridad personal ni la de sus seres queridos por una investigación.

“Entendí que ahí no se juega. No tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío”, expresó al recordar la decisión de dar por terminado el tema que estaba abordando.

Mazzocco también señaló que debió contar con custodia y que, aunque el hecho dejó de ocupar espacio en la agenda mediática, las consecuencias emocionales permanecieron. “Un día es tema y al otro ya nadie se acuerda, pero yo sí”, concluyó.