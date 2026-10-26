El festejo por los 75 años de Charly García reunió a reconocidas figuras de la música y el espectáculo, aunque también dejó una situación inesperada que tuvo como protagonista a la periodista Nancy Pazos.

La conductora se presentó en el evento realizado en La Fábrica con la intención de acompañar a un amigo y entregarle un regalo al histórico músico. Sin embargo, al llegar al lugar se encontró con un problema: su nombre no figuraba entre los invitados autorizados para ingresar.

Según se pudo ver en imágenes difundidas por programas de espectáculos, Pazos mantuvo un diálogo con el personal de seguridad mientras intentaban verificar su presencia en las listas. Tras varios intentos, finalmente no pudo acceder a la celebración.

Pese al momento incómodo, la periodista optó por tomarse la situación con humor y decidió dejar igualmente el presente que había llevado para el artista. El obsequio consistía en una corbata con los colores de la bandera argentina, elegida especialmente para homenajearlo en su cumpleaños.

Más tarde, Pazos explicó que había sido invitada por una persona cercana al entorno del músico y que confiaba en que podría ingresar sin inconvenientes. No obstante, reconoció que la reunión tenía un carácter mucho más reducido de lo que imaginaba.

Lejos de manifestar enojo, la comunicadora aseguró que comprendió lo ocurrido y hasta bromeó sobre el episodio. “Reboté”, resumió entre risas al referirse a la situación que vivió en la puerta del festejo.

La celebración contó con la presencia de artistas y personalidades destacadas, convirtiéndose en uno de los encuentros más comentados del fin de semana en el mundo del espectáculo argentino.