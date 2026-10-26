La participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin terminó antes de lo esperado luego de una jornada marcada por los inconvenientes en su monoplaza y los daños sufridos durante la competencia.

El piloto argentino debió abandonar la carrera tras una serie de problemas que condicionaron su rendimiento desde las primeras vueltas. Un contacto en pista afectó el estado de su Alpine y complicó sus posibilidades de completar la prueba.

Tras la competencia, Colapinto lamentó lo sucedido y reconoció que se trató de un fin de semana complicado. “Una carrera dura, difícil, muchos daños. Me toqué con Arvid, y se rompió mucho el auto, una pena”, expresó.

El argentino también se mostró decepcionado por el resultado obtenido en Estados Unidos y admitió las dificultades que atravesó durante todo el fin de semana. “Fue un fin de semana duro. Un poco triste por la carrera de hoy”, señaló.

Pese al abandono, Colapinto recibió numerosos mensajes de apoyo de los fanáticos argentinos en redes sociales, donde destacaron su esfuerzo y confianza de cara a las próximas fechas del calendario.

El piloto y su equipo ahora enfocarán sus trabajos en analizar los daños sufridos y preparar la próxima presentación con el objetivo de recuperar terreno en el campeonato.