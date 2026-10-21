Boca Juniors logró una histórica clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras vencer por 3 a 1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y revertir la derrota sufrida en el partido de ida.

El equipo argentino mostró su mejor versión en territorio brasileño y construyó la remontada con los goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel. Sin embargo, el descuento del conjunto local volvió a poner suspenso en la serie.

Cuando el encuentro se encaminaba hacia una definición incierta, Leandro Paredes apareció para marcar el tercer tanto xeneize y desatar el festejo de los hinchas presentes en Río de Janeiro.

Tras el partido, el mediocampista destacó el esfuerzo colectivo del plantel y valoró el camino recorrido por el equipo para alcanzar la instancia decisiva del certamen continental.

Paredes, que regresó recientemente de una lesión muscular, ingresó en el segundo tiempo y fue determinante para asegurar el triunfo de Boca, que ahora aguardará al ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival en la final.