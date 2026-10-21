La Policía investiga las circunstancias en las que un joven de 19 años recibió un disparo en una mano, aunque puso en duda la versión que brindó la víctima sobre un presunto intento de robo.

El hecho se conoció este martes alrededor de las 15:30, cuando personal de la Comisaría Séptima fue alertado por el ingreso del joven, de apellido Nieves, al Hospital Regional con una herida de arma de fuego.

Según relató el herido, caminaba por la calle Código 1, en la zona de El Cerrito, cuando fue interceptado por otro hombre que intentó sustraerle el teléfono celular. De acuerdo con su testimonio, en ese contexto recibió un disparo en una de sus manos.

No obstante, el jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, manifestó que los investigadores consideran poco creíble esa versión debido a la escasa información aportada por el joven, quien además no formalizó una denuncia y evitó brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Tras tomar conocimiento del caso, efectivos policiales realizaron una inspección ocular en la intersección de Código 1 y Antonio Garcés y mantuvieron entrevistas con vecinos del sector, aunque las diligencias iniciales no permitieron obtener resultados relevantes.

La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio y determinar cómo se produjo la lesión. El joven fue asistido en el Hospital Regional y posteriormente recibió el alta médica al encontrarse fuera de peligro.