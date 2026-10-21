El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con ironía a las críticas del mandatario argentino Javier Milei al compartir en sus redes sociales una imagen escuchando «Fanático», la canción de Lali Espósito asociada a los cruces públicos entre la artista y el jefe de Estado argentino.

La publicación se produjo luego de que Milei, durante una intervención en Madrid, volviera a apuntar contra Sánchez, a quien calificó de «impresentable dictador», «delincuente» y «ladrón», además de cuestionar a los sectores de izquierda.

En paralelo, Sánchez difundió un video en el que reivindicó su identidad política y aseguró que ser llamado «zurdo» no representa un insulto. En el mensaje defendió distintas políticas impulsadas por su gestión y concluyó afirmando que es «zurdo y a mucha honra».

La respuesta del dirigente español también estuvo acompañada por una campaña del PSOE en la que se utilizó el término «zurdo» como una bandera política durante la visita de Milei a España.

El nuevo intercambio profundizó la tensión política entre ambos mandatarios, que ya habían protagonizado otros cruces públicos en los últimos años.