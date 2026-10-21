La periodista Tatiana Schapiro dio a conocer nuevos detalles sobre las pericias y testimonios incorporados a la causa judicial vinculada a la tutela de Valentín y Franco Yankelevich, hijos de la fallecida actriz Romina Yan.

Durante una entrevista televisiva, Schapiro afirmó que tuvo acceso a declaraciones de familiares y a evaluaciones psicológicas realizadas en el marco del expediente. En ese contexto, destacó que una de las profesionales intervinientes recomendó que los hermanos permanecieran juntos.

La periodista también señaló que pudo conversar con Valentín y Franco, además de revisar documentación relacionada con la investigación que derivó años atrás en una disputa judicial por la guarda de los jóvenes.

Entre los elementos analizados, mencionó testimonios que describen presuntos episodios de violencia y recordó un incidente ocurrido a la salida de un colegio, relatado por ambos hermanos en sus declaraciones. Según explicó, ese hecho fue uno de los que más impactó durante la revisión de la causa.

Asimismo, Schapiro sostuvo que, de acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Azul, hermana de Valentín y Franco, no habría atravesado las mismas situaciones denunciadas por ellos.

Por último, indicó que los conflictos familiares se habrían iniciado tras la muerte de Romina Yan y se profundizaron posteriormente, en una etapa que los propios testimonios identifican como un punto de quiebre en la relación con su padre, Darío Giordano.