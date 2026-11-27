El periodista y conductor Luis Ventura fue internado de urgencia este viernes 27 de noviembre en el Sanatorio La Trinidad, luego de sufrir una descompensación mientras se dirigía al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Nicolás Peralta, integrante de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), durante el programa Sálvese quien pueda, emitido por América TV.

Según explicó, Ventura había realizado su habitual programa en Radio del Plata y, cuando se trasladaba hacia el aeropuerto, comenzó a sentirse mal, por lo que debió cancelar su viaje a Miami.

“Está internado en la Trinidad. Está bien. Le dio un pico de presión. Viene con un cuadro de stress muy grande”, detalló Peralta.

Una intensa agenda laboral y un cuadro de estrés

De acuerdo con lo relatado por el panelista, el periodista arrastraba un importante cansancio físico producto de sus compromisos laborales y de la organización de las distintas ceremonias de los Martín Fierro.

Ventura había regresado recientemente de Uruguay, donde participó de una entrega de premios, y tenía previsto asistir este fin de semana a los Martín Fierro Latino en Miami. Además, durante los próximos días estaban programadas las premiaciones vinculadas a la salud y la danza.

Qué se sabe sobre su estado de salud

En diálogo con TN Show, el propio Luis Ventura confirmó que se encuentra a la espera de los resultados de los estudios médicos que le realizaron tras su internación.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial ni se informó cuándo podría recibir el alta.

Lo que sí está confirmado es que el presidente de APTRA no viajará a Miami para participar de los Martín Fierro Latino.